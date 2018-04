Poolse migranten integreren moeilijk in Nederland, maar zijn toch steeds vaker van plan om te blijven

Dat constateren de auteurs van het SCP-rapport Bouwend aan een toekomst in Nederland - over de maatschappelijke positie van de ongeveer 160 duizend Polen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.



De Polen vormen in omvang inmiddels de zesde migrantengroep in Nederland. Alleen in 2016, tijdens de vluchtelingencrisis, was het aantal Poolse migranten kleiner dan het aantal vluchtelingen uit Syrië (28 duizend). Maar sinds de toetreding van Polen tot de EU, in 2004, was de instroom uit Polen elk jaar groter dan die uit de 'klassieke herkomstlanden' Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen samen. Zeker als bij de 160 duizend in het bevolkingsregister geregistreerde Polen ook nog de naar schatting 90 duizend seizoenarbeiders worden opgeteld die jaarlijks voor kortere tijd naar Nederland komen.