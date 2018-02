Politiemol Mark M. veroordeeld tot 5 jaar cel - maar hij zit waarschijnlijk in Oekraïne

M., die vorige maand wel de rechtszittingen bijwoonde, was echter niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers zei na afloop van de zitting niet te weten waar zijn cliënt is. De veroordeelde politiemol zit hoogstwaarschijnlijk in Oekraïne, waar hij onlangs is gaan samenwonen met zijn nieuwe vrouw en een bedrijfje in versleutelde telefoons probeert op te zetten.



'Ik vind het vergezocht dat ik vluchtgevaarlijk zou zijn', zei M. vier weken geleden in zijn laatste woord voor de rechtbank. 'Ik ga me niet verstoppen in Oekraïne.'



Het is nu aan het Openbaar Ministerie om het bevel van de rechtbank tot uitvoer te brengen. Het OM, dat zelf in het requisitoir ook om de onmiddellijke gevangenneming had gevraagd, kan een uitleveringsverzoek bij Oekraïne indienen of een internationaal arrestatiebevel tegen M. uitvaardigen. 'Als het aan ons ligt, ontspringt hij de dans niet', verklaarde persofficier Janine Kramer.