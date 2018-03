Politie zet camera's in om appende en bellende bestuurders te betrappen

Een camera met een grote telelens die op een viaduct wordt geplaatst gaat al het langsrijdende verkeer registreren, zo is het idee. 'Vanuit de film halen we beelden op van de voorruit en achter de voorruit kunnen we herkennen of mensen aan het bellen zijn of niet', zo legde de politie de werking tegenover de NOS uit. Op basis van deze beelden kan de kentekenhouder van de auto vervolgens een boete krijgen.



Nu controleert de politie vooral door eigen waarneming of iemand met een telefoon in z'n hand zit te bellen of aan het appen is. De pakkans is echter klein omdat de bestuurder staande moet worden gehouden. Door de camera's moet de kans groter worden dat een overtreder wordt betrapt. De politie bekeurt nu naar eigen jaarlijks zo'n 75 duizend bellende of appende mensen, maar dit zullen er met dank aan de nieuwe camera's een stuk meer moeten worden.