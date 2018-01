Politie roept 21.500 mannen op in grootste Nederlandse dna-onderzoek naar moord Nicky Verstappen

In 2012 werd na een dna-verwantschapsonderzoek onder ruim achtduizend mannen Jasper S. aangehouden voor de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra in 1999. De dader, die niet ver van de plaats delict woonde, had zelf vrijwillig aan het dna-onderzoek meegedaan.



In december vorig jaar werd een 47-jarige Zaandammer gearresteerd in het coldcaseonderzoek naar de verkrachting en gewelddadige dood van Milica van Doorn in 1992. Dat gebeurde na een dna-verwantschapsonderzoek onder 133 mannen van Turkse afkomst. De verdachte zelf weigerde zijn medewerking, maar liep tegen de lamp door het wangslijm van een familielid.



In een dna-verwantschapsonderzoek kunnen ook (verre) familieleden politie en justitie op het spoor zetten van de dader. Want hoewel iedereen een uniek dna heeft, vertoont dat dna bij biologische familieleden wel gelijkenis met elkaar. Sinds april 2012 biedt de wet de mogelijkheid tot dna-verwantschapsonderzoek, waarvoor strikte voorwaarden gelden.



Voor het grootschalige onderzoek, dat op 24 februari begint, worden zes 'afnamelocaties' ingericht in Landgraaf, Heerlen, Brunssum en Heibloem. Dagelijks worden 1.250 mannen opgeroepen. De politie zet honderd mensen per dag in voor de 'megaklus', aldus hoofdofficier Eland. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) denkt zes tot twaalf maanden nodig te hebben om de dna-monsters te verwerken.



De grens met Duitsland, dicht bij de Brunssummerheide, is een zwakke plek in het onderzoek. Want justitie mag het dna-verwantschapsonderzoek niet in Duitsland uitvoeren. 'De grens is een barrière', aldus Eland. 'Als de dader aan de andere kant van de grens woont, zullen we hem niet vinden, tenzij hij familie heeft aan deze kant.'