Politie pakt eerste verdachte (14) op voor mishandeling homoseksuele mannen in Dordrecht

Een van de mannen werd vrijdagnacht slachtoffer van antihomogeweld op een parkeerplaats bij de afgelegen Smitsweg, waar hij had afgesproken met iemand die hij had ontmoet via Grindr. Na de kennismaking met zijn 'date' werd het 28-jarige slachtoffer in elkaar geslagen door zo'n zestien belagers, die zich hadden verschanst in de bosjes. De man werd dusdanig toegetakeld dat hij even buiten bewustzijn is geweest en naderhand naar het ziekenhuis moest.



De volgende avond deed zich elders in Dordrecht een vergelijkbaar voorval voor. Op de Schenkeldijk werd een man achternagezeten door een agressieve groep, maar hij wist te ontkomen. Ook hij had via datingapp Grindr een afspraak gemaakt.

Politie, het Openbaar Ministerie en ik doen er alles aan om de laffe daders op te sporen en te stoppen Burgemeester Wouter Kolff