Politie onderzoekt lid van antiracistische actiegroep vanwege doodsbedreiging Sinterklaas

'Dubbele prijs als het tijdens de nationale intocht is zodat alle kinderen getuigen ervan zijn, zelfs massaal onder zijn hersenen en botsplinters bedekt zitten', aldus Van Z. in het bericht. 'Zo kan de NPO geen onzinverhaaltje ophangen met een nieuwe Sinterklaas en zijn we voorgoed van dat feest af. (En van die irritante Flodder acteur die Sinterklaas speelt.)'



Van Z. richtte zich hiermee rechtstreeks tot acteur Stefan de Walle, die Sinterklaas speelt tijdens de intocht en bekend is als Kees uit de serie Flodder. Het bericht is nog dezelfde dag verwijderd van Facebook.



Er is in december aangifte gedaan naar aanleiding van de opruiende Facebookpost, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten. 'Het ligt nog bij de politie. Als zij een dossier hebben, gaan we beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit.' Hoe lang het politieonderzoek duurt, is niet bekend.



De Grauwe Eeuw is een extreem-linkse actiegroep die in beeld is bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De groep komt voor in een rapport over het dreigingsbeeld terrorisme uit november 2017. 'Enkele relatief nieuwe extreem-linkse antiracistische actiegroepen bestaan voornamelijk uit actievoerders met een migrantenachtergrond. Zij strijden tegen (in hun ogen) racistische en koloniale symbolen in de Nederlandse maatschappij, zoals Zwarte Piet, de VOC, straatnamen en standbeelden', zo valt er te lezen.