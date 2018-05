Politie doet uitgebreid onderzoek naar motief steekpartij Den Haag

De man is na zijn daad neergeschoten door toegesnelde politieagenten. Op videobeelden van omstanders is te zien en horen dat de politie enkele malen schiet. De man wordt in zijn been geraakt. Ook is hoorbaar dat de man die op de grond ligt het Arabische 'allahu akbar' ('God is de grootste') roept. Deze verbale uitingen, te horen op geluidsopnames en camerabeelden, zijn ook onderdeel van het onderzoek. Uiteindelijk wordt de man door leden van een arrestatieteam opgepakt en naar een ziekenhuis vervoerd.



De politie laat weten dat de man wordt verhoord over zijn motief en de achtergronden van het incident. Ook vindt er uitvoerig onderzoek plaats naar de verdachte zelf en is zijn woning doorzocht.