Politie onderzoekt GeenStijl-lek over aanrijding bij Amsterdam CS; 'alles is geregistreerd'

'Wij geven nooit namen van verdachten'

De politie heeft de zaak doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie met de conclusie dat een 45-jarige diabetespatiënt onwel was geworden achter het stuur. Volgens GeenStijl is er met het uitlekken van de persoonsgegevens 'alle reden om extra te twijfelen aan de verklaring dat het een onwelwording was'.



Direct na de aanrijding deden theorieën de ronde dat een terroristische aanslag in de doofpot was gestopt. Zo wekte het verbazing dat de politie al na een uur bekendmaakte dat sprake was van een ongeluk, maar de verdachte man wel dagen gevangen hield. Ook werden de voornaam en de eerste letter van zijn achternaam niet bekendgemaakt en bleken de camera's op het Stationsplein niets te hebben geregistreerd.



'Professionele media weten dat wij nooit namen van verdachten geven', zegt Dortland. 'Dit is aan de persofficier. En bij een verkeersmisdrijf mogen wij iemand in voorlopige hechtenis stellen. Dit was nodig om aanvullend (medisch) onderzoek te doen en echt uit te sluiten dat het niet toch om een aanslag ging.' De gemeente Amsterdam kondigde eerder al aan dat wordt gekeken of cameratoezicht bij het Centraal Station moet worden verbeterd.