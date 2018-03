Politie: 25 keer per dag fysiek en verbaal geweld tegen agenten

In totaal werden 9100 incidenten geregistreerd, variërend van schelden, beledigen, bedreigingen slaan, schoppen, met een voertuig inrijden op een agent of poging tot doodslag of poging moord. Omgerekend zijn dat per week 175 incidenten.



Het vaakst blijken mensen zich te keren tegen de politie tijdens een aanhouding (2779 keer), in het uitgaansleven (993), door verwarde personen (523), in het verkeer (507), tijdens het uitdelen van een bekeuring op straat (451) of huiselijk geweld (413). Bij veel andere zaken (2968) is de context niet duidelijk.