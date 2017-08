Plan om in China een campus te openen van Rijksuniversiteit Groningen dreigt te sneuvelen

'Het is allemaal veel te snel gegaan. Die snelheid is er nu uit'

'De vermeende voordelen van Yantai zijn zacht en de risico's groot', zegt Casper Albers van de Personeelsfractie. 'Eerst werd gezegd dat de campus bedoeld is om studenten naar Groningen te halen. Later was het om de internationale reputatie van de universiteit te vergroten. Maar dat is nooit goed onderbouwd. Het is allemaal veel te snel gegaan. Die snelheid is er nu uit.'



De Personeelsfractie vreest de gebrekkige academische vrijheid in China en de financiële risico's van de onderneming. Ook zou de status van opleidingen in Groningen in het geding kunnen komen als er in Yantai ondermaats gepresteerd wordt. Bovendien worden er in Yantai docenten uit Groningen ingezet. 'Dat vergroot hier de werkdruk, terwijl die al hoog is. Het is sowieso niet wenselijk dat goede docenten uit Groningen vertrekken.'