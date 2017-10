Pillen nemen bij een kernramp: heeft dat zin?

Die kerncentrales over de grens staan er langer. Waarom wordt de maatregel pas nu doorgevoerd?

Hoewel er internationale richtlijnen bestaan voor het uitdelen van jodiumtabletten rondom kerncentrales, mag elk land in de EU zelf bepalen hoe en óf ze het middel verspreiden. De Nederlandse overheid volgt met haar besluit vooral het nieuwe jodiumtablettenbeleid van buurlanden België en Duitsland. België rolde bijvoorbeeld een dergelijk plan uit nadat de burgers daar zich ongerust maakten over de veiligheid van kerncentrales in Doel en Tihange. In 2014 besloot het kabinet het beleid te 'harmoniseren', zodat Nederlanders dezelfde bescherming genieten als omwonenden van kerncentrales in België en Duitsland.



'Goed besluit, maar dit had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren', vindt Wim Turkenburg, atoomfysicus en emeritus energiehoogleraar van de Universiteit Utrecht. Al benadrukt hij dat kernrampen zeer zeldzaam zijn, zeker bij de reactoren waar het hier om gaat. 'De kerncentrales worden hier strenger gecontroleerd dan in Fukushima en Tsjernobyl gebeurde.'