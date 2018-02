Pia Dijkstra vijlt scherpste randjes van haar donorwet: nabestaanden houden laatste woord over afstaan organen

Zo worstelt de Eerste Kamer met de donorwet

Wordt iedereen na overlijden orgaandonor, tenzij er bezwaar is gemaakt, zoals in het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) staat? De Eerste Kamer worstelde er dinsdag de hele dag mee. De argumenten voor en tegen. (+)



'Donorwet lost orgaantekort niet op.' Wat vinden voor- en tegenstanders van de nieuwe wet?

D66-Kamerlid Pia Dijkstra verdedigde de nieuwe donorwet in de senaat. Voorstanders hopen op een volmondig 'ja' van de Eerste Kamer. Tegenstanders blijven kritisch.



Orgaandonatie op de schop

Nog ietwat overrompeld en beduusd is Pia Dijkstra kort na de stemming over haar initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie. 'Het was spannend tot de laatste stem.' Lees het interview met Pia Dijkstra hier. (+)



Pia Dijkstra is ideaal voor de medisch-ethische kwesties die ze namens D66 op de agenda zet

Ariejan Korteweg is bij de lancering van een minidocumentaire waarin Dijkstra in gesprek ging met (ex-)patiënten in Rotterdam: 'Het zaaltje leek gevuld met doodgewone mensen. Zodra het gesprek op gang kwam, bleek dat anders te liggen. De een had een nier afgestaan aan zijn zoon, een ander had een nieuwe long gekregen, een derde wachtte op een hart.' Lees de column van Ariejan Kortweg hier. (+)



Geen fractiediscipline of coalitiedwang: álle Eerste Kamerleden moeten zelf over de de donorwet stemmen

Alles is anders op het Binnenhof vandaag, waar de Eerste Kamer dan toch eindelijk debatteert over de nieuwe Wet op de orgaandonatie. Fractiediscipline geldt niet, coalitiedwang al helemaal niet: alle Eerste Kamerleden moeten naar eigen inzicht en geweten beslissen: wordt het ja, tenzij of nee, tenzij? De uitkomst is volstrekt ongewis.



Orgaandonatie in cijfers

Wij vroegen ons af: hoe hard zijn nieuwe donoren nodig? Bekijk het in deze infographic.