Peter Middendorp kroop in het hoofd van de moordenaar van Marianne Vaatstra: 'Alles was zo verdomd gewoon'

Toen Peter Middendorp op een van de eerste dagen van mei 1999 in de krant las wat Marianne Vaatstra was overkomen - een 16-jarig meisje was op de weg van Kollum naar haar ouderlijk huis in Zwaagwesteinde van haar fiets getrokken, verkracht, vermoord en achtergelaten in het weiland - schrok hij zich rot. 'De leefwereld van Marianne was gelijk aan die van een vriendin met wie ik ooit verkering had. Een lief meisje uit Friesland met sproetjes. Ik kende de weilanden, de dorpen, de straten.