Peilingen worden niet slechter maar juist beter - blijkt uit onderzoek van 30.000 peilingen uit 45 landen

De laatste jaren klonk juist flinke kritiek op peilingbureaus. Ze zouden steevast grote groepen moeilijk bereikbare burgers vergeten, en te veel vertrouwen op online panels waarvoor mensen zichzelf kunnen aanmelden. De Britse parlementsverkiezingen in 2015 en de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 deden vermoeden dat deze kritiek terecht was. Beide keren zaten veel peilingbureaus ernaast en moesten ze schoorvoetend toegeven dat ze grote groepen in de bevolking hadden gemist.



Om te testen of het écht zo slecht gaat met peilingbureaus verzamelden de Britse onderzoekers peilinggegevens over de afgelopen vijfenzeventig jaar uit vijfenveertig landen, waaronder Nederland. Deze peilingen legden ze naast de uiteindelijke uitslag van de gepeilde verkiezingen. Het gemiddelde verschil tussen peilingen en uitslag, zo bleek, bleef al die jaren ongeveer gelijk: 2 procent. De onderzoekers concluderen dat er geen reden is om aan te nemen dat peilingen in de loop der jaren slechter zijn geworden.