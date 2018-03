Pegida plaatst kruizen op plek waar Enschedese moskee moet komen: 'hier ziet men waartoe de Islam in staat is'

'Hier ziet men waartoe de Islam in staat is', zegt een aanhanger van Pegida op een filmpje die de organisatie op de eigen Facebookpagina plaatste. De witte kruizen zijn inmiddels op last van de gemeente verwijderd.



Pegida voert al langer actie tegen de komst van de moskee op de hoek van de wethouder Beversstraat en Kuipersdijk, aan de zuidoostkant van het centrum. In november zette aanhangers van de anti-islambeweging een kruis neer dat onder het varkensbloed zat. 'Islam staat voor haat en terreur, daarom vandaag ook onze actie in Enschede op de plek waar ze een haathuis willen bouwen', staat op de Facebookpagina. En: 'Na onze actie met Kerk en Varkensbloed, gaven we al aan vaker naar Enschede te komen.'



De organisatie waarschuwt ook nu dat het niet bij deze acties zal blijven. 'Enschede, u hoort nog vaker van ons', is te horen op een filmpje op Facebook. Zondag gaat Pegida demonstreren in het centrum van Amsterdam.