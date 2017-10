Pechtold blijft tegen verwachting in in de Kamer: 'Ik doe mijn thuisfront een groot plezier'

'Ik heb het gevoel dat ik als fractievoorzitter net iets meer over mijn tijdsindeling ga: ik zou graag meer van mijn kinderen zien' Alexander Pechtold

Alom werd verwacht dat Pechtold na zijn moeizame ministerschap in het tweede kabinet Balkenende nu revanche zou willen nemen. Maar hij heeft andere overwegingen: 'Ik zou het ongelooflijk leuk vinden weer als bestuurder aan de slag te gaan, maar ik ben pas 51. Ik moet tenminste nog 19 jaar, als het me gegeven is. En er is nog een overweging, ik doe hier mijn thuisfront een groot plezier mee. Ik heb het gevoel dat ik als fractievoorzitter net iets meer over mijn tijdsindeling ga. Ik heb tijdens mijn vorige ministerschap veel niet gezien van de jongste jaren van mijn kinderen. Nu ze 13 en 14 jaar zijn wil ik ze richting volwassenheid blijven begeleiden.'



Daarmee volgt Pechtold ChristenUnie-leider Segers, die van meet af aan heeft gezegd dat hij in de Kamer blijft. Alleen CDA-voorman Buma heeft zich nog niet uitgesproken over zijn nieuwe rol.