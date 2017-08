Parkeren wordt in Nederland steeds duurder - in Amsterdam betaalt u 5 euro per uur

Liever dichtbij dan gratis parkeren

De marktonderzoeker kwam tot de conclusie dat de bestedingen in vijf winkelcentra met 20 tot 30 procent afnamen na invoering van betaald parkeren Detailhandel Nederland

Over het effect van goedkopere parkeerplaatsen voor de omzet van winkeliers verschillen onderzoekers van mening. Het Crow-KpVV vindt dat gratis of goedkoop parkeren niet of nauwelijks tot meer bezoek of omzet leidt. 'Zo is onlangs het gratis parkeren in Ede op woensdagmiddag afgeschaft, omdat het de gemeente wel veel geld kostte, maar er geen enkele wijziging in bezoekersaantal viel te noteren', schrijven de onderzoekers in het onderzoek uit 2014.



Winkelend publiek heeft namelijk geen boodschap aan de hoogte van parkeertarieven, volgens het kennisplatform. Als consumenten moeten kiezen tussen een winkelcentrum dichterbij of een winkelcentrum met gratis parkeren, kiezen ze voor dichtbij.



Detailhandel Nederland haalt een onderzoek aan met andere uitkomsten, uitgevoerd door Strabo. De marktonderzoeker kwam tot de conclusie dat de bestedingen in vijf winkelcentra met 20 tot 30 procent afnamen na invoering van betaald parkeren. Crow-KpVV countert die bewering weer met de constatering dat niet de parkeerplaatsen, maar webwinkels verantwoordelijk zijn voor het omzetverlies van winkeliers.