OVV waarschuwt opnieuw voor onveilige situaties Schiphol: 'Grens voor veilig vliegen is echt in zicht'

'De grens voor veilig vliegen is echt in zicht. Dat punt hebben we ook vorig jaar al gemaakt', aldus een zegsman van de OVV. Gek genoeg werd volgens de Raad het rapport door het ministerie en Schiphol juist gebruikt om te benadrukken dat er op Schiphol geen onveilige situaties zouden zijn. 'Dat vonden we heel frappant. Het doet geen recht aan de inhoud van het rapport', aldus de woordvoerder.



Het onderzoek werd vorig jaar ingesteld, omdat er bij herhaling incidenten waren op de luchthaven. Het ging daarbij om vliegtuigen die bij landen en opstijgen te dicht op elkaar zouden zitten. Doordat actie op het rapport uitblijft, blijven de veiligheidsrisico's volgens de OVV 'reëel en actueel'. Op 28 maart moest een vliegtuig nog een landing afbreken, omdat het op een niet toegestane afstand kwam van een op een kruisende baan opstijgend toestel. De OVV wil daarom een 'fundamentele discussie' over de veiligheid op de luchthaven.



In het rapport van vorig jaar haalde de OVV hard uit naar toenmalig staatssecretaris Dijksma (PvdA) van Infrastructuur en Milieu. Maar ook huidig verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen (VVD) heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt de discussie te voeren waar de Raad nu om vraagt.



In een reactie op de oproep van de Onderzoeksraad laat de minister weten veiligheid op Schiphol voorop te stellen. De minister wil de luchthaven en de luchtvaartsector aansporen werk te maken van de aanbevelingen in het rapport. De sector sluit zich daarbij aan en vindt nu ook dat er maatregelen nodig zijn om de veiligheid van Schiphol te verbeteren.