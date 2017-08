Overal een probleem in zien: journalistenziekte of werkelijkheid?

Je hebt tijd om te denken tijdens dat lopen, en ik vraag me af of het een journalistenziekte is overal een problematiek in te zien, of dat het de werkelijkheid is die zich steeds opdringt? Nu loop ik toch echt over een leuk dijkje langs een vaart, en in een bocht, waar de vaart afbuigt naar het IJsselmeer, staat It Toarntje, een historische vuurtoren, pas gerenoveerd, met een huisje, een schilderachtig tafereel, je zou er ook simpelweg van kunnen genieten.