Over een maand of twee is de biodiversiteitsbom in Junner Koeland weer gebarsten, geweldig

Ik ben nog altijd in het Junner Koeland, met Evert Ruiter, in het landschap van zijn jeugd. Die felgroene kleuren van de vochtige, bemoste mierenhopen in het veld, dat is hier dan weer kenmerkend voor deze tijd van het jaar, zegt hij. En die klapekster daar in de meidoorn ook.



Vanaf de bosrand gaat het geleidelijk naar beneden. Het bos achter de rivierduinen was vroeger zand en heide. Op de top van de rivierduinen stonden rijen jeneverbessen. De jeneverbes, onze inheemse conifeer, is een delicaat boompje.