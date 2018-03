Ouders roeren zich steeds meer in debat over lerarentekort in onderwijs

Het is een van de redenen dat Jennifer Pettersson zich pal achter de stakingen in het basisonderwijs schaart. Ze loopt vandaag tijdens de tweede estafettestaking - ditmaal zijn scholen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht aan de beurt - mee met de protestmars van leerkrachten in het centrum van Amsterdam.



Pettersson behoort tot een groeiende groep ouders die zich roeren in het debat over het lerarentekort in het basisonderwijs. Ze tekenen petities, lopen mee in de demonstraties of verenigen zich. Zo heeft Petterson vorige week samen met tien andere ouders het initiatief 'Ouders voor goed onderwijs' opgezet. Daarmee wil ze de eisen van leraren (minder werkdruk en een hoger salaris) kracht bijzetten en tegelijkertijd opkomen voor de belangen van haar eigen kinderen. 'Als we goed onderwijs willen, moet het welzijn van het kind vooropstaan', aldus Pettersson. Ze pleit voor kleinere klassen, meer beeldende vakken, minder prestatiegerichte eisen en extra handen in de klas voor kinderen die meer zorg nodig hebben.

De tendens is dat ouders het werkdruk-element steunen, maar minder begrip opbrengen voor de salaris-eis Marieke Boon van Ouders & Onderwijs