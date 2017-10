Oud-woordvoerder Wilders krijgt 18 maanden cel voor verduistering 177 duizend euro uit partijkas

Volledig toerekeningsvatbaar

Nu de verdachte nog niet van zijn verslaving af is, bestaat een risico op herhaling Rechter

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden 22 maanden cel geëist. Advocaat Geertjan van Oosten vond een taakstraf meer passend. Volgens hem was Heemels verminderd toerekeningsvatbaar door zijn drugs- en alcoholverslaving. Daarin ging de rechtbank niet mee. Volgens de rechter was de verdachte 'volledig toerekeningsvatbaar'.



'De rechtbank neemt best aan dat de verdachte heel hard, misschien wel onverantwoord hard heeft moeten werken', aldus de voorzitter in het vonnis. 'Maar niet iedereen grijpt in zo'n situatie naar de cocaïne, niet iedereen licht zijn partij of zijn werkgever zo genadeloos en gedurende zo lange tijd op. In zijn 'paniek' heeft de verdachte op zeer geraffineerde wijze gezorgd dat het leek of de boekhouding op orde was.'