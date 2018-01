Oud-piloot Poch stelt Nederland aansprakelijk voor 8 jaar onschuldig in de cel in Argentinië

Verplichte rechtshulp

In zijn Kamerbrief rechtvaardigt minister Grapperhaus de Nederlandse handelwijze. De Argentijnse justitie had Nederland verzocht te melden wanneer Poch het land zou verlaten, zowel aan Argentinië als het land van bestemming (Spanje, in dit geval). Volgens het Verdrag tegen Foltering was Nederland verplicht 'de grootst mogelijke mate van rechtshulp' te verlenen, aldus Grapperhaus. 'Nederland heeft uitvoering gegeven aan zijn verplichtingen en inlichtingen over vluchtgegevens aan Argentinië en Spanje verstrekt.'



In afwachting van een megaproces in Buenos Aires, waarin 54 verdachten terechtstonden voor misdaden onder Videla's regime, zat de Argentijns-Nederlandse Poch acht jaar in voorarrest. De rechters oordeelden in november unaniem dat er onvoldoende bewijs is voor de aanklacht dat Poch als piloot dodenvluchten heeft gemaakt, waarbij politieke tegenstanders van de junta bedwelmd in zee werden gegooid. De Argentijnse justitie is in beroep gegaan tegen zijn vrijspraak.