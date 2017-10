Oud-mariniers: regering wist dat bij beëindiging treinkaping De Punt doden gingen vallen

‘Wij zijn killers. Na ons is er niemand meer.’ Jack Schollink en Peter Gatowinas over hun rol tijdens de Molukse kapingen. Lees hier het interview met de twee oud-mariniers.

Schollink en Gatowinas nemen het de overheid kwalijk dat hun collega-mariniers zich in een proces van de nabestaanden over de doden moeten verantwoorden. 'De staat schuift de schuld af uit functionele zelfbescherming', zegt Schollink in een interview met de Volkskrant. 'Eigenlijk zegt de overheid in dit proces: wij hebben de goeie opdracht gegeven, maar die mariniers hebben het niet goed begrepen. Bullshit.'



Elf mariniers moesten zich onlangs in de Haagse rechtbank verantwoorden over de acht doden. Hun getuigenissen zijn op elkaar afgestemd, menen Schollink en Gatowinas. Zij leiden dat af uit het feit dat geen van de mariniers zich de daden van collega's in de trein zegt te kunnen herinneren. Ook werd verklaard over 'levensbesparende' geweldsinstructies, die volgens Schollink en Gatowinas nooit zijn gegeven - 'wij zijn getraind om te doden.' Daarnaast hebben sommige getuigen volgens hen gelogen over het doodschieten van ten minste een van de kapers. Zij achten het waarschijnlijk dat een ambtenaar uit Den Haag kwam zeggen dat alle kapers dood moesten, zoals twee anonieme mariniers die bij de treinbestorming waren betrokken eerder hebben verklaard.