Oud-KPMG-bestuurder vervolgd wegens belastingfraude en valsheid in geschrifte

In opspraak

Justitie noemt het ernstige strafbare feiten, ook vanwege de voorbeeldfunctie van KPMG als 'prominente accountantsorganisatie'

Accountantskantoor KPMG is de laatste jaren regelmatig in opspraak geraakt. Zo trof het bedrijf in 2013 een schikking van 7 miljoen euro met justitie vanwege het bewust verhullen van omkoping door bouwbedrijf Ballast Nedam. In 2014 stapte ook topman Jurgen van Breukelen op nadat hij in opspraak was geraakt door een mislukte privébelegging in vastgoed, die hij samen met een paar KPMG-partners had gedaan in Blaricum. Het privéproject leidde tot ruzie met de gemeente en na onthullingen hierover in de Telegraaf stapte de KPMG-topman op om het bedrijf te verlossen van de negatieve aandacht. Ook was KPMG de accountant van de failliete woningbouwcorporatie Vestia, de failliete dienstverlener Imtech en het wegens betalen van steekpenningen in opspraak geraakte SBM offshore.



Vervolgens werd oud-ING-baas Jan Hommen bij het accountantskantoor aangesteld om orde op zaken te stellen bij het door schandalen geteisterde kantoor. Hij versoberde onder meer het beloningsbeleid bij KPMG. Hommen bleef uiteindelijk ruim een jaar bij het bedrijf. Huidig KPMG-bestuursvoorzitter Albert Röell noemt in een verklaring de verwijten van het OM en de schikking die getroffen is vanwege de affaire 'pijnlijk'. 'Wij willen hiermee deze bladzijde uit het verleden omslaan om ons verder te kunnen richten op de toekomst.'