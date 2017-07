Oud-korpschef Nationale Politie Gerard Bouman (64) overleden

Bouman is volgens een verklaring van de familie niet meer bijgekomen uit de diepe slaap waarin hij raakte na een zwaar hartinfarct, dat hem in juni trof op een vakantie in de Verenigde Staten. 'In het hele korps wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Gerard Bouman', zegt de huidige korpschef Erik Akerboom in een verklaring.



'Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ook met veel strijd en tegenwind, de Nationale Politie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor. Namens de collega's wens ik zijn familieleden alle sterkte. Zij kunnen op ons rekenen bij het verwerken van hun grote verdriet.'



De commissie-Ruys stelde vorige maand vanwege het hartinfarct de presentatie uit van haar onderzoek naar verspilling bij de Centrale Ondernemingsraad (COR) bij de politie en eventuele betrokkenheid van voormalig korpschef Bouman. In maart had Bouman toen al zijn medewerking aan het onderzoek opgeschort. Hij vond dat een lid van de onderzoekscommissie bevooroordeeld is. Minister Blok spoorde Bouman destijds aan om vooral wél aan het onderzoek mee te werken.