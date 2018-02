Oud-hoofdofficier van justitie, 'pragmaticus' en 'prachtman' Hans Vrakking (76) overleden

'Vrakking was een pragmaticus'

Hoe loyaal Vrakking aan 'zijn mensen' was maakte misdaadverslaggever Peter R. de Vries ook mee. In 1994 werden tientallen diskettes met waardevolle informatie gestolen uit het huis van de Amsterdamse officier van justitie Jo Valente. De informatie kwam in handen van De Vries, die op tv vervolgens onthullingen deed.



'Vrakking vond dat heel vervelend', aldus de Vries. 'Hij had zoiets van: je valt mijn parket niet aan! Onder zijn bewind werd er ineens een huiszoeking bij me gedaan en een strafzaak tegen me aangespannen. Het had iets van powerplay.'



De rechtszaak werd door De Vries gewonnen en hij kreeg een schadevergoeding. Jarenlang was zijn relatie met het Amsterdamse parket 'tamelijk ijzig'. Hij zag hoe Vrakking op geheel eigen wijze omging met de wet. 'Er golden andere normen en waarden dan bij zijn collega's in Almelo of Zeeland', aldus De Vries. 'Vrakking was een pragmaticus. Zo is die deal met Cees H. ook ontstaan. Vrakking was niet bang om de strijd aan te gaan en had invloed. In Den Haag was men beducht voor hem.'