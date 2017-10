Oud-docent Toneelschool Arnhem had seksuele relaties met leerlingen - acht oud-studenten doen hun verhaal

'Volledig geïndoctrineerd'

Ik was volledig geïndoctrineerd door die persoon, hij kon mij breken Een vrouwelijke oud-student (42)

Op zulke avonden vloeide de alcohol rijkelijk. 'In mijn vierde jaar, na zo'n feestje, belandde ik met Anne in een bed', vertelt Hartog. 'Ik zag daar toen niet direct iets geks in: het was laat, we konden niet meer naar huis, dus bleven we slapen. Maar toen ik daar lag, voelde ik op een gegeven moment dat hij aan me begon te zitten. Ik haalde die hand daar weg, dat wilde ik niet. Toen deed hij het weer. Ik duwde hem opnieuw aan de kant, toen stopte het.'



Een vrouwelijke student (42) vertelt dat ze een jaar een relatie met Buurma had. 'Wat hij vertelde over open relaties, dat vond ik heel boeiend toen. Je bent jong, je bent aan het aftasten. Ik ben erin gerold. Maar het escaleerde volledig. Ik was volledig geïndoctrineerd door die persoon, hij kon mij breken.' Pas na verloop van tijd kwam ze erachter dat de docent ook met andere studenten het bed deelde. 'Soms zagen we elkaar in het café en had hij beslist met iemand anders mee naar huis te gaan. Dat was hartverscheurend.'



Aan het einde van de affaire was ze een 'emotioneel wrak'. Pas toen Buurma haar vroeg te liegen over hun relatie, vielen haar de schellen van de ogen. 'Hij was altijd van waarachtigheid, je moet niet liegen op toneel, je moet je personage zijn. En die persoon vraagt mij om te liegen?'