Oud-directeur PBC: Anne Faber-verdachte Michael P. had tbs moeten krijgen

Omdat zonder onderzoek vaak niet is vast te stellen of iemand ten tijde van de daad leed aan een stoornis, is het op dit moment ingewikkeld tbs op te leggen aan verdachten die geen inkijk willen geven in hun psyche. Toch gebeurt dit wel eens, zoals in de zaak tegen Julien C. Hij vermoordde in 2006 een jongetje en werkte vervolgens niet mee aan onderzoek. Door getuigenverhoren en oud-psychologisch onderzoek legde de rechter hem uiteindelijk tbs op. Het Europees Hof keurde deze handelswijze van de rechter later goed.



Volgens van Marle was de verkrachting door P. zo bizar in scene gezet. 'Achteraf kun je zeggen: hij is gestoord', zegt Van Marle. 'Daar hoef je niet deskundig voor te zijn, lijkt mij. Het is net als iemand ombrengen met 32 messteken; twee is voldoende. Aan het delict kun je zien: deze persoon is niet normaal.'