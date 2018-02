Oud-commandant Peter Wijninga: 'Waarom heeft Marco Kroon tien jaar gezwegen?'

Marco Kroon zegt dat hij tijdens de geheime operatie in Uruzgan, in 2007, kortstondig is ontvoerd. Liep hij daar in zijn eentje rond?

'Het is speculeren of hij alleen de poort uit is gegaan, maar we kunnen wel stellen dat hij op enig moment door de vijand - de Taliban of een krijgsheer - van zijn manschappen is gescheiden. Dat is heel opmerkelijk. In Kandahar, waar ik in 2008 zat, ging je niet in je eentje de poort uit. Ik neem aan dat dat in Kamp Holland (Tarin Kowt, Uruzgan - waar Kroon verbleef) ook niet gebruikelijk was. De vraag is of hij van zijn manschappen is gescheiden toen hij in zijn eentje op pad was, of omdat hij net even een straatje omliep.'