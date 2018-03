Oproep boze taxichauffeurs op Telegram om hoofdkwartier Uber aan te vallen: 'Neem je bakstenen en molotovs mee!'

Onderzoek

De politie van Amsterdam laat weten de zaak in onderzoek te hebben. 'Er is mogelijk sprake van meerdere strafbare feiten', aldus woordvoerder Frans Zuiderhoek. 'We onderzoeken momenteel wie de initiatiefnemers van de groep zijn.' Zuiderhoek benadrukt dat de politie zelf niet actief met dit onderzoek naar buiten zou zijn gekomen om de initiatiefnemers 'niet de publiciteit te geven waarnaar ze op zoek zijn.' Uber is op de hoogte van het bestaan van het Telegramkanaal en is in contact met de politie.



Het is in Amsterdam al langer onrustig onder Uberchauffeurs. In januari dit jaar werd een wilde staking georganiseerd. Bij die staking kwamen enkele tientallen chauffeurs opdagen. Als reactie op die staking probeert de FNV sindsdien Uberchauffeurs formeel te organiseren in hun protest tegen de omstreden taxidienst. Grootste bron van zorg zijn de schijnzelfstandigheid van veel Uberchauffeurs en de hoogte van de commissie (25%) die chauffeurs over elk ritje aan Uber moeten afdragen.