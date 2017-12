Oprichter MediaMarkt Erich Kellerhals op 78-jarige leeftijd overleden, laat geschat vermogen van 1,7 miljard na

Verzoening

Zijn eerste MediaMarkt richtte Kellerhals met zijn vrouw en twee partners op in 1979. Op een industrieterrein in München openden de vier een enorme elektronicazaak. Het idee was dat klanten voor lage prijzen bereid zouden zijn naar een locatie buiten het stadscentrum te reizen. In 1988 verkochten de oorspronkelijke aandeelhouders hun meerderheidsbelang aan Kaufhof, dat later fuseerde met retailgigant Metro, eigenaar van elektronicaketen Saturn en groothandelsketen Makro.



De oprichter hield een belang in Media-Saturn en kreeg een vetorecht, een concessie die Metro zou berouwen. Kellerhals en Metro stonden sindsdien geregeld tegenover elkaar in de rechtszaal vanwege verschillen van inzicht. Diverse topmannen vertrokken de afgelopen jaren gedwongen of uit pure frustratie bij Metro. Het voornaamste strijdpunt was de onlinestrategie van het concern. Kellerhals vond dat hele internet maar niets. Het zou een van de reden zijn geweest dat MediaMarkt pas in 2010 een behoorlijke webwinkel opende. Daarnaast speelden opeenvolgende leiders van de keten volgens Kellerhals niet voldoende in op nieuwe trends in de retailmarkt.