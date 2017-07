Opnieuw hittegolf in Zuid-Europa: 47 graden in Spanje

Buitenlandse toeristen en Spanjaarden kunnen dit weekend maar beter de schaduw opzoeken. De Spaanse weerdienst Aemet heeft in zes zuidelijke provincies een code rood afgekondigd. Vooral in het zuiden en het oosten van Spanje is er kans op extreem hoge temperaturen.



In de Spaanse provincies Granada, Jaén, Córdoba en Sevilla kan het kwik oplopen tot wel 45 graden Celsius. In het dorp Andujar, in het zuiden van Andalusië, wordt donderdagmiddag een hitterecord van 46,9 graden verwacht. Tot nu toe stond het record op 46,6 graden, dat in 1995 gemeten werd op de luchthaven van Córdoba. Naar verwachting van de Spaanse weerdienst zal de hitte na dit weekend weer afnemen.