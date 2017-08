Opnieuw grote brand in de Botlek, nu in oude fabriek van ExxonMobil: 'Ligt niet aan de leeftijd'

Veroudering?

De tendens is dat de afgelopen jaren minder incidenten zijn Woorvoerder Veiligheidsregio Rotterdam

Drie weken geleden was er ook al sprake van een grote brand op het Shell Pernis-terrein. Door een stroomstoring in een hoogspanningsstation kwam het hele complex stil te liggen. Twee dagen later lekte een kleine hoeveelheid waterstoffluoride op het terrein. De incidenten, evenals de herstart van de installaties, gingen gepaard met stank- en geluidsoverlast voor omwonenden.



Verkijk je niet op deze twee grote incidenten in de Botlek, zegt Veiligheidsregio Rotterdam. 'De afgelopen weken staan niet symbool voor de industrie', aldus een woordvoerder. Cijfers kan ze niet geven, maar 'de tendens is dat de afgelopen jaren minder incidenten zijn'.



De brand van maandagavond laat zich niet verklaren door veroudering, bezweert ExxonMobil. 'We besteden jaarlijks enkele miljoenen aan onderhoud om de fabriek up-to-date te houden', aldus een woordvoerder. 'Het ligt niet aan de leeftijd van de installaties.'



Toch waarschuwde een onderzoeksrapport naar de veiligheid in de (petro)chemische industrie in juni voor verouderde fabrieken uit de jaren 60 en 70. Deze installaties naderen 'het einde van hun technische levensduur', stelt het rapport. De risico's hiervan worden 'door sommige bedrijven onderschat'. De ExxonMobil-fabriek is opgeleverd in 1960.