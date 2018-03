Opluchting over komst 'oerdegelijke' Stef Blok naar Buitenlandse Zaken - al mist ook hij diplomatieke ervaring

Bescheiden

Maar het is de vraag of het Blok gaat lukken om thans beschadigde diplomatieke relaties te herstellen. Bij Rusland staat Nederland 1-0 achter door de leugen van Zijlstra, denkt bijvoorbeeld De Wijk. 'Zo'n dossier zal continu op tafel worden gelegd door Moskou. Wij denken: dat is stom geweest en wij gaan over tot orde van de dag. Maar in Rusland kijkt men per definitie anders naar zo'n affaire. Dat vereist vakmanschap.'



Het is van groot belang dat Blok de koele relatie met Moskou snel verbetert. Al is het maar omdat de daders van het neerhalen van vlucht MH17 nog altijd vrij rondlopen. De Tweede Kamer debatteert daar volgende week over.



Het wordt een balanceeract voor Blok om het ongeduld in de Kamer te rijmen met de tijd die nodig is voor een zorgvuldig proces. Hij zal in elk geval internationaal steun moeten vergaren zodat Rusland maximaal onder druk wordt gezet om mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek. Het helpt in dit proces wel dat Blok bekendstaat als bescheiden, denkt De Wijk: 'Hij zal tenminste niet snel zeggen dat hij met Poetin heeft gebarbecued als dat niet waar is. Daar is hij te nuchter voor.'