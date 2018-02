Opening Lelystad Airport met minimaal jaar uitgesteld: forse tegenvaller voor Schiphol

Forse tegenvaller

Het nieuwe uitstel van Lelystad Airport is een forse tegenvaller voor Schiphol, dat vorig jaar al niet te spreken was over het eerdere jaar vertraging van haar dochterluchthaven. Topman Jos Nijhuis eiste destijds 'harde garanties' van het ministerie van I&W voor opening van de Flevo-luchthaven per 1 april 2019. Volgens Nijhuis is Lelystad hard nodig om verdere groei van de luchtvaart in Nederland mogelijk te maken - groei op Schiphol is tot en met 2020 niet mogelijk.



Toch speelde Nijhuis vorige week al in op een eventuele vertraging van Lelystad Airport. Bij de presentatie van de jaarcijfers van Schiphol stelde de topman dat als Lelystad met een jaar wordt uitgesteld, eerdere groei van Schiphol op tafel moet komen. Momenteel geldt voor de grootste luchthaven van Nederland een plafond van 500 duizend starts en landingen per jaar. Dat plafond is afgesproken met de omwonenden van Schiphol. Zij zien groei niet zitten.