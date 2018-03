Openbaar Ministerie begint strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

Ximena's zelfverkozen dood

Recentelijk raakte de Coöperatie Laatste Wil in opspraak nadat het 19-jarig meisje Ximena een eind aan haar leven maakte met een zogeheten 'zelfmoordpoeder'. Volgens haar ouders had het meisje de naam van dit poeder mogelijk op internet gevonden nadat de coöperatie haar plannen bekend had gemaakt.



Bij deze aankondiging gaf de coöperatie precies aan wat de eigenschappen waren van de stof, en hoe het ingenomen zou moeten worden. Direct daarna begonnen experts te speculeren over de identiteit van het middel. De stof die het meisje tot zich nam, behoorde tot de namen die werden genoemd. Het is onbekend of dit ook daadwerkelijk de stof is die de coöperatie voor ogen heeft.



Het onderzoek van het OM richt zich onder meer op de organisatiestructuur van de Coöperatie Laatste Wil en de vraag of de leden deelnemen aan een organisatie die als doel heeft misdrijven te plegen. Ook overweegt justitie een kort geding om de activiteiten van de organisatie te verbieden.