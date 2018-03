Op pad met de Rotterdamse lijsttrekker van Denk: 'We hebben geschiedenis geschreven'

Stephan van Baarle kan nauwelijks een meter lopen in het partijkantoor van Denk aan de Schiekade, of hij wordt door iemand omhelst. Het is even na negenen, de eerste exitpoll is bekend en er staat een brede lach op het gezicht van de 26-jarige lijsttrekker van Denk.



Vier van de 45 zetels lijkt zijn partij hier in Rotterdam te gaan krijgen. En daar is Van Baarle blij mee, al hoopte hij eerder op de dag nog dat het er zes zouden worden.