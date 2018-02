Op het Buurserzand zijn de vele reeën ontspannen, behalve op de zondag

Je moet altijd een beetje oppassen met lyrische beschrijvingen, want voor je het weet ben je door je hyperbolen heen op het moment dat je echt iets bijzonders meemaakt. Gisteren was ik op het Buurserzand en liet ik me enigszins gaan, nu ben ik er weer, heel vroeg. De opkomende zon is een oranje bal, de heide is wit berijpt, vinken proberen de vinkenslag, ik heb al het geruststellende deuntje van de heggenmus gehoord, die zingt alsof het bestaan helemaal geen tranendal is. Het is spechtentijd, ze doen flink van zich spreken, vooral bij de groene spechten zit de baltsstemming er goed in.