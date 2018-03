Op deze school zijn mensen met autisme juist normaal: 'De anderen noemen we de neurotypische mensen'

Paradox

Vier afgestudeerden kwamen al bij Northwave. Roy van Plateringen (26) werkt er negen maanden. Zonder de opleiding zou hij thuis hebben gezeten - met een uitkering. Over de opleiding is hij eerlijk, die was 'veel te gemakkelijk'. Het werken in de praktijk vindt hij heerlijk. 'De mensen zijn open en direct. Ik hoef niets te verbergen.' Het is een prachtige paradox: waar technologisering tot minder contact tussen mensen leidt, is het voor deze jongeren precies omgekeerd. Wordt het te druk op kantoor voor Van Plateringen, dan zet hij zijn koptelefoon op.



Natuurlijk vraagt het wat inlevingsvermogen en flexibiliteit van de andere collega's. Takkenberg: 'Kwamen we laatst terug van een etentje, zat naast mij in de auto een jongen die een paniekaanval kreeg. Maar dat is oké.'



Frans de Bie laat onvermoeibaar alle hoeken van het majestueuze klooster zien. Dertig voetbalvelden aan bos ligt er omheen. Een wereld in een wereld. Vier dagen per week hebben de studenten opleiding, op woensdag zijn ze vrij. Toch druppelen deze woensdag wat mensen binnen. Om te pielen aan code, bij elkaar te zijn. De Bie: 'Ze hebben een sleutel van het pand, soms bestellen ze 's avonds samen eten. Hier zijn ze met gelijken onder elkaar. Mensen met autisme zijn hier normaal, de anderen noemen we de neurotypische mensen.'