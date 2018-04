Oostvaardersplassen afgezet met betonblokken vanwege actievoerders

'De blokken staan op plekken waar je als bezoeker sowieso niet zomaar vrij het gebied in mag', zegt woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer. 'We krijgen veel verschillende signalen van mensen die zelf het gebied in willen trekken. Het gaat niet alleen om de oproep met trailers de dieren weg te halen. Die blokken moeten voorkomen dat mensen zich toegang verschaffen tot ontoegankelijk gebied.'



Actievoerder Maacha Vrolijk, initiatiefnemer van het plan om grote grazers uit de Oostvaardersplassen te redden, zegt niet binnenkort al met trailers het gebied in te willen gaan. 'Alle trailers en mensen hebben we tot onze beschikking. Maar we willen eerst aankijken wat er gaat gebeuren met de demonstraties van komend weekeinde. We gaan niet dingen forceren. Veel mensen zijn al wakker geschud.'

