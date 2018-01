Ook voor Ank Bijleveld is er weinig ruimte voor nieuwe missers bij Defensie

Papieren werkelijkheid

68 Bij Defensie zijn er wel volop plannen om de veiligheid te verbeteren, maar die worden vaak niet uitgevoerd. Volgens Van der Veer zijn er naar aanleiding van incidenten 68 maatregelen genomen die nog steeds wachten op uitvoering, waarvan eentje al sinds 2011 vastzit in de bureaucratie.

De tips van Van der Veer moeten voorkomen dat het rapport opnieuw een papieren werkelijkheid blijft. Dat is eerder gebeurd, merkt ook Van der Veer op in zijn rapport. In 2015 was er al een grootschalig onderzoek, wat resulteerde in maar liefst 38 aanbevelingen. Onder leiding van toenmalig minister Jeanine Hennis (VVD) duurde het vervolgens anderhalf jaar voordat Defensie met een plan van aanpak kwam. De uitvoering van dat plan schoot vervolgens ook nog eens tekort.



Ongelukken gingen in de tussentijd gestaag door. In 2016 waren er in totaal 4500 ongevallen, waarvan er 120 tot ziekenhuisopnamen of ernstige milieuschade leidden. Alleen de meest dramatische gebeurtenissen haalden de publiciteit, zoals het dodelijke ongeval op een niet gekeurde en niet geschikte schietbaan in Ossendrecht in 2016 en het mortierongeluk in Mali in hetzelfde jaar waarbij twee militairen om het leven kwamen. De fatale munitie bleek niet getest, gebreken werden genegeerd en het transport en de opslag gebeurde in strijd met de regels.