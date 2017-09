Ook tweedejaarsstudent minder vaak op kamers, stijging thuiswoners zet door

'Op kamers gaan wordt minder zelfsprekend', concludeert directeur Ardin Mourik van Kences, dat het onderzoek uitvoerde. 'En dat komt door het leenstelsel.' Studenten krijgen per 1 september 2015 geen basisbeurs meer als ze gaan studeren. In plaats daarvan kunnen ze tegen gunstige voorwaarden geld lenen van de overheid.



Veel studenten blijken daar huiverig voor. In een enquête van het Kences antwoordt meer dan de helft van de thuiswonende eerstejaars studenten vanwege het leenstelsel nog bij hun ouders of verzorgers te blijven wonen. 'Daar moeten we alert op zijn', zegt Mourik. 'Het lijkt me onwenselijk dat op kamers gaan iets voor de elite wordt.'



Van de Nederlandse studenten die vorig jaar aan een bachelorstudie begonnen, verliet 26 procent het ouderlijk huis, blijkt uit het onderzoek van Kences. Twee jaar daarvoor, bij de laatste lichting studenten die met een basisbeurs begon te studeren, was dat nog 38 procent.