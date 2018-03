Ook Baudet trekt zich terug uit NOS-radiodebat, FvD-leider weigert te debatteren met Pechtold over discriminatie

Denk en D66 wilden allebei debatteren over racisme en discriminatie. 'Voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten', was de stelling die Pechtold inbracht.



Baudet voelt er niets voor om daarover spreken, omdat FvD het daar volgens hem '100 procent mee eens' is. 'Het is een stelling die op geen enkele manier uitnodigt tot een serieuze, inhoudelijke gedachtewisseling, maar slechts bedoeld is om tot in den treure met uit de context gehaalde citaten van jaren geleden allerlei idiote verwijten en verdachtmakingen te uiten', aldus Baudet op de site van zijn partij.



Forum voor Democratie ligt al langer onder vuur van Pechtold en andere tegenstanders. Baudet zou onder andere onvoldoende afstand hebben genomen van uitspraken van partijgenoot Yernaz Ramautarsing, die een link legde tussen bevolkingsgroepen en intelligentie. Ramautarsing heeft zich inmiddels teruggetrokken als kandidaat voor de gemeenteraad in Amsterdam.