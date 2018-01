Onze bovenbuurman was een beetje een boef, maar vooral erg handig

In onze studietijd woonden mijn vriend en ik in een flat in een volkswijk en leerden we onze bovenbuurman Dirk kennen. Dirk had een vrouw van minstens 100 kilo, twee onhandelbare dochters en een onhandelbare hond die geregeld in het trapportaal poepte als de dochters weer eens geen zin hadden om hem uit te laten.



Dirk was een beetje een boef. Hij had al eens gezeten voor een of ander vergrijp. Maar hij was erg handig. Voor ons was hij een bijzonder nuttige buurman, want wij waren zelf totaal niet handig. Als er iets opgehangen moest worden, bracht Dirk redding met verve en humor. Hij hing eens een zwaar houtsnijwerk voor ons op, pal boven de bank. Ik maakte me zorgen dat de bevestiging niet stevig genoeg was. 'Geeft niks, als hij valt, gewoon meegeven', was zijn reactie.