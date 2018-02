Onversneden liberaal, bijna verslaafd aan politiek, voor wie de sky the limit is

Ze is een stille kracht van de VVD. Ze heeft niet het exuberante van Jeanine Hennis, ook niet dat aanwezige van Neelie Kroes. Wars van publiciteit is ze niet, maar ze kent de schaduwkanten en is op haar hoede. Werk gaat voor glamour, in ruime mate. Haar plichtsbetrachting die zonder grenzen is, is wel het intrigerendste aan haar. Barbara Visser (1977) is in tien jaar van gemeenteraadslid opgeklommen tot staatssecretaris.