Ontvoerde baby Hannah ongedeerd op Duits vakantiepark - ouders aangehouden

De politie verstuurde eerder op de dag een Amber Alert vanwege de ontvoering van de baby in de Brabantse plaats Eersel. Hannah was bij een verzorger ondergebracht en 'met geweld' meegenomen door haar biologische ouders. De baby was door jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk gezag. De reden daarvoor is nog onduidelijk.



De ontvoering vond maandagmorgen plaats, kort na negen uur, op een parkeerplaats bij supermarkt Lidl aan de Nieuwstraat. De verzorger liep met een Maxi-Cosi de winkel uit en werd daar opgewacht door de ouders van de baby. Die gristen hun dochter uit haar handen en reden weg in een donkerblauwe of zwarte Mercedes ML met kenteken 94-GK-PB.



Direct na de melding van de ontvoering vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de baby. Tegelijkertijd probeerde de recherche in Eindhoven op diverse manieren in contact te komen met de ouders. Omdat Hannah met deze maatregelen niet werd teruggevonden, is een Amber Alert verstuurd.



'De veiligheid van het kind is in gevaar', schreef de politie. Een Amber Alert wordt slechts één a twee keer per jaar ingezet, en alleen als wordt gevreesd voor het leven van het vermiste of ontvoerde kind.



Als de politie denkt dat er geen sprake is van levensgevaar, maar zich wel ernstige zorgen maakt om het welzijn van het vermiste kind, wordt een Vermist Kind Alert verspreid. Dit was het geval bij de 17-jarige Orlando Boldewijn, die sinds vorige week zondag wordt vermist.