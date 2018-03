Ontsleutelde telefoons wijzen naar Naoufal F. als spil in de 'Mocro-war', maar staat de rechter dit bewijs toe?

In zijn slaapkamer in het sjieke appartement in Dublin lagen drie horloges ter waarde van zo'n 88 duizend euro, bijna 13 duizend euro in contanten en zeven mobiele telefoons.



Die laatste hebben hem zijn plek in het verdachtenbankje bezorgd. Want dankzij de gekraakte servers in Canada van het omstreden Nederlandse telefoonbedrijf Ennetcom, staat Marokkaans-Nederlandse Naoufal F., alias 'Noffel', vandaag voor de rechter.