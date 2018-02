Ontslagzaak Ait-Taleb duurt voort: OM vervolgt betrokkenen, uit kritiek op oud-burgermeester Van der Laan

Over de schreef

Van kwade opzet was bij Ait-Taleb geen sprake

Het strafontslag van Ait-Taleb (34) deed afgelopen zomer veel stof opwaaien in de stad. De burgemeester besloot tot de zwaarste sanctie tegen een van zijn belangrijkste adviseurs omdat zij facturen had ondertekend van Saïd J., 36-jarige een man met wie privé een 'affectieve' relatie had. Ait-Taleb zou bovendien hebben geholpen bij het opstellen van offertes en facturen waardoor J. in amper twee jaar tijd ongeveer 300 duizend euro hebben verdiend. Ook het feit dat zij de relatie voor haar superieuren had verzwegen werd Ait-Taleb zwaar aangerekend.



Dat Ait-Taleb - die op haar eigen verzoek bij volledige naam wordt genoemd - over de schreef ging werd eind vorig jaar al vastgesteld door de Amsterdamse voorzieningenrechter. Zij eiste daar vergeefs dat het strafontslag ongedaan gemaakt zou worden. Ze had misschien een fout gemaakt, gaf ze toe, maar van kwade opzet was geen sprake. De facturen en offertes werden opzettelijk, en met medeweten van haar leidinggevenden, vaag gehouden omdat het ging om een geheim project waarbij Saïd in online filmpjes radicaliserende jongeren op andere gedachten zou moeten brengen.