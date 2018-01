Onderzoeksraad: Nederland en buurlanden moeten zich beter voorbereiden op grensoverschrijdend kernongeval

In de stalen wanden van de reactorvaten van de kerncentrale van Tihange werden vorig jaar 70 haarscheurtjes ontdekt. In 2015 was er een ontploffing en brand bij de kerncentrale in Doel. Nieuwsberichten zoals deze over de Belgische kerncentrales leiden al jaren tot grote bezorgdheid in de Nederlandse grensregio's. En wat weten we eigenlijk van de reactor in Emsland, over de Duitse grens?